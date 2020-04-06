У Києві від коронавірусу помер співробітник Укроборонпрому

6 квітня у київській лікарні від коронавірусу помер співробітник Державного концерну Укроборонпром.

Про це повідомив заступник гендиректора Укроборонпрому Мустафа Найєм на своїй сторінці у Facebook.

72-річний чоловік став першою жертвою Covid-19 серед працівників оборонних підприємств України.

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– В одній зі столичних лікарень помер працівник одного з наших київських підприємств, який захворів Covid-19 та перебував останні дні в тяжкому стані. Чоловікові було 72 роки. Він працював на підприємстві майже півстоліття, з 1975 року. За фахом токар. Це єдиний випадок захворювання і смерті від коронавірусної інфекції у державних оборонних підприємствах Укроборонпром, – написав Найєм.

За словами Мустафи Найєма, чверть працівників Укроборонпрому (майже 17 тис. осіб) за віком перебувають у зоні підвищеного ризик. Третина з них все ще продовжує ходити на роботу, підтримуючи інфраструктуру оборонних підприємств.

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