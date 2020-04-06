У Києво-Печерській лаврі виявили 4 хворих на коронавірус

У Києво-Печерській лаврі підтвердили чотири випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

– Чотири випадки захворювання – в Києво-Печерській Лаврі, – сказав міський голова.

Нагадаємо, у Києво-Печерській лаврі 4 квітня провели тестування інфікування на коронавірус братії монастиря, а також її намісника митрополита Павла.

Також у Лаврі через поширення коронавірусу в Україні посилено карантин. До 24 квітня богослужіння проходитимуть у закритому режимі без участі парафіян і прочан.

В усіх приміщеннях Лаври проведено обробку дезинфікуючими розчинами.