У Києво-Печерській лаврі виявили 4 хворих на коронавірус

У Києво-Печерській лаврі підтвердили чотири випадки захворювання на коронавірус.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.
– Чотири випадки захворювання – в Києво-Печерській Лаврі, – сказав міський голова.
Нагадаємо, у Києво-Печерській лаврі 4 квітня провели тестування інфікування на коронавірус братії монастиря, а також її намісника митрополита Павла.
Також у Лаврі через поширення коронавірусу в Україні посилено карантин. До 24 квітня богослужіння проходитимуть у закритому режимі без участі парафіян і прочан.
В усіх приміщеннях Лаври проведено обробку дезинфікуючими розчинами.