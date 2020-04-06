Українське підприємство запустило у серійне виробництво дезінфекційну рамку від Covid-19

Підприємство А3 Тех – Україна розробило і запустило у серійне виробництво рамку, за допомогою якої здійснюється дезінфекція одягу шляхом розпилювання дезінфекційної суміші.

За словами засновника і власника компанії Марата Мінца, головне призначення рамок – убезпечити українських лікарів від можливого захворювання після контакту з хворими пацієнтами.

– Маючи значний досвід у галузі сучасних агротехнологій, наша компанія використала для виробництва рамки одну з найновітніших розробок розпилення сумішей у вигляді туману, – пояснює розробник.

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Як зазначає розробник, компанія хотіла зробити свій внесок у захист медиків.

– Ми дуже хотіли зробити свій внесок і долучитися до спільної справи захисту українських медиків, хоча саму рамку, можна застосовувати не лише в лікарнях: з її допомогою можна проводити дезінфекцію в торгових центрах, продовольчих магазинах, на прохідних заводів та фабрик, навіть для обробки автомобілів, – наголошує Мінц.

Першу дезінфекційну рамку компанія А3 Тех – Україна уже поставила до Шепетівської районної лікарні, а також звернулася до Кабінету міністрів та Міністерства охорони здоров’я України з пропозицією щодо налагодження серійного виробництва рамок для українських лікарень.

Потужність та готовність підприємства дозволяють забезпечити виробництво необхідної кількості обладнання у найкоротші терміни.

Нагадаємо, станом на 10.00 6 квітня в Україні зафіксували 1 319 випадків коронавірусу.