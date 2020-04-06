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Факти / Україна

В Україні працюватимуть аеромедичні бригади – МОЗ

В Україні готові розпочати роботу бригади аеромедичної евакуації.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

У ці бригади увійдуть вісім суден (три з них належать державній службі з надзвичайних ситуацій і п’ять – Нацгвардії).

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У МОЗ зазначили, що бригади зможуть у складних випадках госпіталізувати хворих до лікарень та провести реанімаційні заходи на території України.

До слова, станом на 9.00 6 квітня в Україні 1 319 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

Фото: Dreamstime

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