В Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби.
Про це свідчать дані МОЗ.
– Станом на 9.00 6 квітня в Україні 1 319 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 75 випадків;
- Волинська область — 24 випадки;
- Дніпропетровська область — 14 випадків;
- Донецька область — 9 випадків;
- Житомирська область — 11 випадків;
- Закарпатська область — 35 випадків;
- Запорізька область — 41 випадок;
- Івано-Франківська область — 116 випадків;
- Кіровоградська область — 41 випадок;
- м. Київ — 234 випадки;
- Київська область — 91 випадок;
- Львівська область — 27 випадків;
- Луганська область — 3 випадки;
- Одеська область — 27 випадків;
- Полтавська область — 11 випадків;
- Рівненська область — 39 випадків;
- Сумська область — 51 випадок;
- Тернопільська область — 160 випадків;
- Харківська область — 1 випадок;
- Херсонська область — 10 випадків;
- Хмельницька область — 10 випадків;
- Чернівецька область — 220 випадків;
- Черкаська область — 62 випадки;
- Чернігівська область — 7 випадків.
Нагадаємо, з 6 квітня в Україні ввели посилений карантин. Так, з понеділка не можна перебувати в громадських місцях без масок або респіраторів, відвідувати спортивні і дитячі майданчики, самовільно припиняти обсервацію.
У разі виходу на вулицю необхідно брати з собою документи, що посвідчують особу.