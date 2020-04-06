В Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби.

Про це свідчать дані МОЗ.

– Станом на 9.00 6 квітня в Україні 1 319 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 75 випадків;

Волинська область — 24 випадки;

Дніпропетровська область — 14 випадків;

Донецька область — 9 випадків;

Житомирська область — 11 випадків;

Закарпатська область — 35 випадків;

Запорізька область — 41 випадок;

Івано-Франківська область — 116 випадків;

Кіровоградська область — 41 випадок;

м. Київ — 234 випадки;

Київська область — 91 випадок;

Львівська область — 27 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Одеська область — 27 випадків;

Полтавська область — 11 випадків;

Рівненська область — 39 випадків;

Сумська область — 51 випадок;

Тернопільська область — 160 випадків;

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 10 випадків;

Хмельницька область — 10 випадків;

Чернівецька область — 220 випадків;

Черкаська область — 62 випадки;

Чернігівська область — 7 випадків.

Нагадаємо, з 6 квітня в Україні ввели посилений карантин. Так, з понеділка не можна перебувати в громадських місцях без масок або респіраторів, відвідувати спортивні і дитячі майданчики, самовільно припиняти обсервацію.

У разі виходу на вулицю необхідно брати з собою документи, що посвідчують особу.