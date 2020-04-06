Заборона на відвідування закладів соцзахисту: юрист дав роз’яснення постанови №255

Нове обмеження Кабміну щодо заборони відвідування установ паліативної допомоги, соціального захисту та тих, які надають соціальні послуги, стосується лише посторонніх людей, які не мають до цих закладів жодного стосунку.

У постанові урядовці не уточнили, хто саме не може відвідувати ці заклади: персонал, хворі, їх родичі чи люди з вулиці. Але за словами адвоката, головного партнера адвокатського об’єднання Кравець та партнери Ростислава Кравця, це уточнення стосується саме останніх.

– Хоч постанова і виписана вкрай незрозуміло, однак, судячи з її сенсу, можна зробити висновок, що лікарі, медперсонал та хворі можуть відвідувати ці заклади. На мій погляд, оскільки їх діяльність не припинена, то відвідувати ці установи можуть люди з метою отримання допомоги, а також персонал задля виконання цими закладами покладених на них обов’язків, – пояснює Ростислав Кравець.

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Постороннім людям експерт не радить відвідувати ці установи, оскільки це вважатиметься порушенням правил карантину.

Нагадаємо, з 6 квітня 2020 року Кабмін посилив карантин та увів нові обмеження.