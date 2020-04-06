Зеленський і Помпео обговорили боротьбу з коронавірусом і кредитні гарантії від США

Президент України Володимир Зеленський і держсекретар США Майк Помпео у телефонній розмові обговорили питання протидії коронавірусу.

Глава держави висловив підтримку Америці у боротьбі з пандемією та співчуття американцям, які втратили близьких.

– США зараз в епіцентрі боротьби з пандемією. Поділяю біль тисяч американців, які втратили близьких, щиро бажаю якнайшвидшого одужання тим, хто зараз бореться з хворобою. Впевнений, що США успішно пройдуть ці випробування. Бажаю вам міцного здоров’я, – сказав Володимир Зеленський.

Читайте: Зеленський і прем’єр Італії обговорили співпрацю у боротьбі з коронавірусом

Крім того, сторони обговорили можливості отримання Україною від США кредитних гарантій, необхідних для стабілізації економіки на додаток до ресурсів, які планується отримати від МВФ, Світового банку та інших іноземних партнерів.

Володимир Зеленський також подякував США за виділення цільової допомоги для боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, раніше США виділили $1,2 млн на медичну та гуманітарну допомогу для боротьби з Covid-19 в Україні.