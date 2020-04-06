Карантин в Україні через коронавірус, запроваджений 12 березня, із 6 квітня став жорсткішим, одне з обмежень – заборона гуляти в парках і скверах.
Туди можна зайти лише за службовою необхідністю або якщо ви вигулюєте собаку.
Читайте: Саморозвиток, алкоголь і секс – чим українці займаються на карантині (ОПИТУВАННЯ)
Однак заповзятливі українці з хорошим почуттям гумору не могли залишити цю проблему без своєрідного рішення. Власники собак почали здавати своїх вихованців в оренду всім охочим, проте не безкоштовно.
Тварину можна взяти в оренду в Києві, Одесі та навіть Вінниці. В асортименті найрізноманітніші породи.
-
Жорсткий карантин в Україні породив послугу оренди собаки – як це працює / 4 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, чи можна заразитися коронавірусом від квітучих дерев. У сезон цвітіння варто утриматися від нюхання квітів, які ростуть біля дороги або у місцях великого скупчення людей.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
-