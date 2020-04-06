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Факти / Україна

Жорсткий карантин в Україні породив послугу оренди собаки – як це працює

Карантин в Україні через коронавірус, запроваджений 12 березня, із 6 квітня став жорсткішим, одне з обмежень – заборона гуляти в парках і скверах.

Туди можна зайти лише за службовою необхідністю або якщо ви вигулюєте собаку.

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Однак заповзятливі українці з хорошим почуттям гумору не могли залишити цю проблему без своєрідного рішення. Власники собак почали здавати своїх вихованців в оренду всім охочим, проте не безкоштовно.

Тварину можна взяти в оренду в Києві, Одесі та навіть Вінниці. В асортименті найрізноманітніші породи.

Жорсткий карантин в Україні породив послугу оренди собаки – як це працює / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, чи можна заразитися коронавірусом від квітучих дерев. У сезон цвітіння варто утриматися від нюхання квітів, які ростуть біля дороги або у місцях великого скупчення людей.

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