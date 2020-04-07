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Факти / Україна / Суспільство

Благовіщення 2020: пряма трансляція божественної літургії

7 квітня християни відзначають одне з найбільших релігійних свят – Благовіщення.

Це перше велике церковне свято, яке українці відзначають під час карантину.

Для запобігання поширенню коронавірусу МОЗ рекомендував церквам і релігійним організаціям транслювати богослужіння в онлайн-режимі.

Факти ICTV підготували список храмів, які транслюватимуть службу.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Пряму трансляцію в Храмі Вознесіння Господнього УГКЦ можна переглянути за посиланням.

У Храмі Пресвятої Євхаристії в МДЦ Зарваниця пряму трансляцію на велике свято 7 квітня ви можете подивитися тут.

Прямі трансляції Служби Божої до Благовіщення можна подивитися в таких храмах:

Храм Успіння Пресвятої Богородиці

Храм Благовіщення Пресвятої Богородиці

Раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят, постів і поминальних днів на 2020 рік.

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