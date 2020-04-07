Благовіщення 2020: пряма трансляція божественної літургії

7 квітня християни відзначають одне з найбільших релігійних свят – Благовіщення.
Це перше велике церковне свято, яке українці відзначають під час карантину.
Для запобігання поширенню коронавірусу МОЗ рекомендував церквам і релігійним організаціям транслювати богослужіння в онлайн-режимі.
Факти ICTV підготували список храмів, які транслюватимуть службу.
Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік
Пряму трансляцію в Храмі Вознесіння Господнього УГКЦ можна переглянути за посиланням.
У Храмі Пресвятої Євхаристії в МДЦ Зарваниця пряму трансляцію на велике свято 7 квітня ви можете подивитися тут.
Прямі трансляції Служби Божої до Благовіщення можна подивитися в таких храмах:
Храм Успіння Пресвятої Богородиці
Храм Благовіщення Пресвятої Богородиці
Раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят, постів і поминальних днів на 2020 рік.