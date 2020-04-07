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Факти / Україна / Суспільство

Боялись, що інфікований: на Одещині люди вимагали виселити з села чоловіка, який приїхав з Чехії

На Одещині у селі Ракулове Балтського району односельчани вирішили не пустити у село чоловіка, який нещодавно повернувся з Чехії, бо боялися, що він інфікований.

Після повернення в Україну його перевірили медики, він здоровий та не несе загрози довколишнім.

Наразі 27-річний чоловік оселився у порожній хаті своєї бабусі, аби пройти обсервацію, але до будинку прийшли невдоволені місцеві жителі з вимогою, аби той залишив їхнє село.

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На місце події приїхала поліція, яка виявила, що чоловік притримується усіх вимог ізоляції, тому правоохоронці провели роз’яснювальну роботу зі стурбованими жителями села.

Нагадаємо, 6 квітня житель Тернополя, який повернувся з Польщі після заробітків, не зміг потрапити до власної квартири. Рідні, злякавшись коронавірусу та відмовилися пускати його додому.

Джерело: Нацполіція

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