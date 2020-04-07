Чи приймають приватні лікарні хворих на Covid-19 і у скільки обходиться лікування

Приватні клініки готові приймати хворих з підозрою на коронавірус, але у разі підтверджненя діагнозу тяжких пацієнтів відправлять на стаціонар до державної лікарні.

Крім того, якщо хвороба проходить у легкій формі, то пацієнта під контролем медиків відправляють лікуватися вдома. З легкими симптомами навіть у приватній клініці на стаціонар не візьмуть.

Однак лікар однієї з таких медустанов зазначає, якщо ж у пацієнта середньотяжкий або тяжкий стан, або ж він має супутню патологію, отримує імунодепресивні препарати, тоді госпіталізація потрібна.

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Перебування у приватній клініці обійдеться у чималу суму. Перш, ніж вас покладуть у стаціонар, потрібно внести депозит 80 тис. грн. А далі все залежатиме від тривалості та складності лікування.

Але розраховувати можна щонайменше на 12 тис. грн за добу.

Такі ціни пояснюють тим, що для хворих тут передбачені окремі бокси, а на кожне ліжко є апарат штучної вентиляції легень.

До слова, мер Києва Віталій Кличко раніше повідомив, що лікарні столиці отримали препарат Плаквеніл для боротьби з коронавірусом.