PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Дніпро закриває в’їзд транспорту з інших регіонів із 8 квітня

Із 8 квітня до Дніпра заборонено в’їзд транзитного транспорту з інших регіонів України, окрім того, який залучено до життєзабезпечення міста.

Таке рішення ухвалила спеціальна комісія з ліквідації наслідків НС природного характеру  місцевого рівня.

Читайте: Між областями в Україні облаштують карантинні КПП

Обмеження діятимуть до кінця загальнодержавного карантину. Патрульна поліція, Нацгвардія та ДСНС контролюватимуть в’їзд автівок.

Також у тих, хто в’їжджає до міста перевірятимуть температуру. Людей з підвищеною температурою – госпіталізуватимуть.

До речі, у ніч на 9 квітня почнуть працювати КПП на в’їздах до Львівської області.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка