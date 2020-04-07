Дніпро закриває в’їзд транспорту з інших регіонів із 8 квітня

Із 8 квітня до Дніпра заборонено в’їзд транзитного транспорту з інших регіонів України, окрім того, який залучено до життєзабезпечення міста.

Таке рішення ухвалила спеціальна комісія з ліквідації наслідків НС природного характеру місцевого рівня.

Читайте: Між областями в Україні облаштують карантинні КПП

Обмеження діятимуть до кінця загальнодержавного карантину. Патрульна поліція, Нацгвардія та ДСНС контролюватимуть в’їзд автівок.

Також у тих, хто в’їжджає до міста перевірятимуть температуру. Людей з підвищеною температурою – госпіталізуватимуть.

До речі, у ніч на 9 квітня почнуть працювати КПП на в’їздах до Львівської області.