PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар і євро здешевшали: курс валют на 7 квітня

Офіційний курс на вівторок, 7 квітня, встановлено на рівні 27,2365 грн/$, що на 14 копійок нижче за вчорашній курс.

Євро здешевшав на 18 копійок і коштує 29,38 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 07.04:

  • 1 долар США – 27,23 грн;
  • 1 євро – 29,38 грн.

Читайте: Як коронавірус вплине на курс валют в Україні

Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін погіршив макропрогноз на 2020 рік. За його прогнозами, середньорічний курс гривні коливатиметься на рівні 29,5 грн/$1.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка