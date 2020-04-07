Офіційний курс на вівторок, 7 квітня, встановлено на рівні 27,2365 грн/$, що на 14 копійок нижче за вчорашній курс.
Євро здешевшав на 18 копійок і коштує 29,38 грн.
Курс валют в Україні від НБУ на 07.04:
- 1 долар США – 27,23 грн;
- 1 євро – 29,38 грн.
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Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін погіршив макропрогноз на 2020 рік. За його прогнозами, середньорічний курс гривні коливатиметься на рівні 29,5 грн/$1.
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