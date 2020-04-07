Двоє хворих з Covid-19 втекли з лікарні у Черкасах

Двоє хворих на коронавірус 6 квітня втекли з інфекційної лікарні у Черкасах, повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров’я Надія Гетьман.

За її словами, вони покинули територію лікарні через окремі виходи надвір, які є в кожному боксі.

– В інших областях таке вже траплялось, у нас таке вперше. Тому сьогодні на засідання штабу з ліквідації НС буду виносити питання, як в подальшому запобігти подібним випадкам, – наголосила вона.

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Станом на 7 квітня у Черкаській області підтверджено 62 випадки інфікування Covid-19.

В Україні загалом зафіксовано 1 462 випадки Covid-19 – 143 за добу. Від коронавірусу померли 45 осіб, 28 пацієнтів одужали.

Джерело: vikka.ua

Фото: vikka.ua