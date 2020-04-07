Гарно поговорили: Помпео про свою розмову із Зеленським

Державний секретар США Майк Помпео назвав доброю свою розмову у телефонному режимі із президентом України Володимиром Зеленським.
У Twitter Помпео висловив вдячність, що Київ допоміг дістатися додому громадянам США, зокрема понад двом сотням добровольців Корпусу миру.
– Гарно поговорили із Володимиром Зеленським сьогодні. Я подякував йому за допомогу України у поверненні американців додому, зокрема більше 200 добровольців Корпусу миру.
Good to speak with @ZelenskyyUa today. I thanked him for #Ukraine‘s assistance getting #AmericansHome, including more than 200 @PeaceCorps volunteers. Together we continue to focus on reform and holding Russia accountable for humanitarian conditions in the Donbas.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 6, 2020
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Окрім того, у розмові також обговорили притягнення Росії до відповідальності за гуманітарні умови на Донбасі.
– Разом ми продовжуємо зосереджуватись на реформах і залученні Росії до відповідальності за гуманітарні умови на Донбасі, – повідомив Помпео.
Нагадаємо, 6 квітня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з держсекретарем США Майком Помпео, у якій вони обговорили протидію коронавірусу.