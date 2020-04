Гарно поговорили: Помпео про свою розмову із Зеленським

Державний секретар США Майк Помпео назвав доброю свою розмову у телефонному режимі із президентом України Володимиром Зеленським.

У Twitter Помпео висловив вдячність, що Київ допоміг дістатися додому громадянам США, зокрема понад двом сотням добровольців Корпусу миру.

Good to speak with @ZelenskyyUa today. I thanked him for #Ukraine‘s assistance getting #AmericansHome, including more than 200 @PeaceCorps volunteers. Together we continue to focus on reform and holding Russia accountable for humanitarian conditions in the Donbas.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 6, 2020