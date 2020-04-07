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Факти / Україна

Ігнорував карантин: у Запоріжжі у директора ринку виявили Covid-19

У Запоріжжі у директора ринку, частина якого продовжувала роботу в умовах карантину, виявили коронавірус.

21 березня працівники поліції виявили кіоски, які працювали на одному з ринків, незважаючи на заборону.

– Під час бесіди громадянин заперечував факт роботи ринку і перешкоджав фіксуванню правопорушення. В результаті на нього склали адміністративний протокол за статтею 44-3 (Порушення правил щодо карантину) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Роботу ринку зупинили, – розповіли у прес-службі поліції.

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Пізніше стало відомо, що директор ринку знаходиться в лікарні, а 3 квітня йому підтвердили зараження коронавірусом. Стан чоловіка важкий.

Правоохоронцям, які контактували з інфікованим, зробили тести на Сovid-19, їх результат негативний.

Поки встановлюється коло людей, з яким міг контактувати інфікований чоловік.

Раніше Факти ICTV писали, що станом на 7 квітня у світі коронавірусом інфіковано 1 347 676 осіб. З них одужали 277 331 особа, а 74 744 пацієнта померли.

В Україні за станом ранок 7 квітня зафіксували 1 319 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. Померли від коронавірусу 38 осіб і 28 – вже одужали.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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