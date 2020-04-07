Станом на 7 квітня у світі коронавірусом інфіковано 1 347 676 осіб. З них одужали 277 331 особа, а 74 744 пацієнта померли.

США на першому місці серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 368 079 хворих, з яких 10 923 померли.

На другому місці зараз Іспанія, де коронавірусом заразилися 136 675 осіб, померло – 13 341.

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Італія опустилася на третю сходинку. Там 132 547 хворих, з них 16 523 померли та 22 837 одужали.

Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

Німеччина – 103 375;

Франція – 98 984;

Велика Британія – 52 279;

Швейцарія – 21 657;

Нідерланди – 18 926;

Австрія – 12 297;

Норвегія – 5 865;

Швеція – 7 206;

Бельгія – 20 814;

Португалія – ​​11 730;

Польща – 4 413.

В Україні за станом ранок 7 квітня зафіксували 1 319 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. Померли від коронавірусу 38 осіб і 28 – вже одужали.

Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати прокарантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.