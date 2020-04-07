Коронавірус відкрив можливість закінчити війну на Донбасі – заява екс-послів США

У розпал пандемії коронавірусу і світової економічної кризи є несподівана можливість завершити війну на Донбасі.

Про це йдеться у заяві трьох екс-послів США в Україні – Вільяма Перрі, Стівена Пайфера та Джона Гербста.

– Поширення коронавірусу і падіння цін на нафту дедалі більше позначаються на Кремлі. США і їхні союзники повинні запропонувати скасування міжнародних санкції проти Росії, якщо Путін припинить свої військові вторгнення в Україну, – пишуть посли.

Санкції, запроваджені проти Росії в 2014 році, допомогли знизити економічне зростання в країні на 1% щорічно. Ціни на сиру нафту, опору російської економіки, водночас досягли 18-річного мінімуму. Насувається глобальна рецесія, яка завдасть ще одного удару по економіці РФ.

Читайте: На Донбасі ЗСУ збили ворожий дрон, начинений вибухівкою

– Зараз, як ніколи, Росії потрібен розрив з санкціями, – наголошується в заяві.

Угода про відкликання санкцій звільнила б ресурси як в Росії, так і в Україні для боротьби з коронавірусом.

– Хоча роки дипломатії з метою покласти край війні зайшли в глухий кут, високий рівень тиску з боку США може допомогти вийти з нього. Криза коронавірусу може дати Кремлю обґрунтування для згоди, – йдеться в заяві.

На думку дипломатів, в тісній співпраці з лідерами Німеччини, Франції та України президент Дональд Трамп повинен запропонувати президенту Путіну припинити бойові дії, повернути Донбас і міжнародну кордон під суверенітет України в обмін на скасування санкцій.

– Якби Путін був готовий піти з Криму, санкції, введені проти РФ за анексію півострова, також могли б бути скасовані, – підкреслюється в заяві.

Дипломати уточнили, що основи угоди визначені в так званих мінських переговорах між Україною, Росією і Організацією з безпеки і співробітництва в Європі. Це припинення вогню підконтрольних Росії сил, яке підтверджене ОБСЄ, повернення кордону під український контроль, місцеві вибори і деяка міра децентралізованого прийняття рішень для всіх адміністративних районів України.

– Щоб забезпечити безпеку на Донбасі під час процесу, однією з ідей є спільне патрулювання національної української поліції та місцевої поліції, які все ще працюють в окупованому Донбасі. Ця домовленість могла б контролюватися ОБСЄ і – для сприяння забезпечення справедливих і безпечних виборів – повинна бути підтримана міжнародною миротворчою місією, – кажуть дипломати.

Ці миротворчі сили мають бути санкціоновані Радою Безпеки ООН і очолюватися нейтральною країною. Ключовою вимогою було б, щоб міжнародний кордон України з Росією контролювалася миротворцями, а не російськими військовими.

У Вашингтоні Трампу потрібна підтримка Конгресу, щоб зняти санкції проти Росії, і багато хто в Конгресі справедливо скептично ставляться до того, що Кремль діятиме сумлінно.

– Президент Трамп, за підтримки президента України Володимира Зеленського, повинен зуміти переконати Конгрес США скасувати санкції проти Росії, чітко розуміючи, що вони будуть введені заново, якщо Путін відмовиться від угод, – йдеться в заяві.

За двопартійної і трансатлантичної підтримки Трамп зможе безпосередньо взаємодіяти з Путіним.

– Під час пандемії для російських сил і українців безумство – вбивати один одного. Кремлівська агресія повинна бути припинена. Всі країни повинні зараз зосередитися на боротьбі з коронавірусом, а не з сусідами, – підкреслили дипломати.

Як писали Факти ICTV, підписаний 11 березня у Мінську протокол засідання Тристоронньої контактної групи не несе за собою правових наслідків і не узаконює ОРДЛО.

Джерело: NPR