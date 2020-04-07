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Факти / Україна / Суспільство

Лікарні Києва отримали препарат Плаквеніл для боротьби з коронавірусом – Кличко

Медики в Києві отримали протималярійний препарат Плаквеніл для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко на брифінгу.

– Місто отримало ще одну партію масок у кількості 200 тис. одиниць. Їх почнуть продавати у мережі аптек Фармація, – додав міський голова.

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Станом на ранок 6 квітня в столиці зафіксовано 267 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Серед хворих 8-річна дитина, два медика і четверо монахів Києво-Печерської лаври.

В Олександрівській лікарні помер один з пацієнтів хворих на Covid-19.

Поліція у столиці склала 584 протоколи на порушників карантину. В бюджет стягнуто 91,5 тис. грн. Відкрито три кримінальних провадження за порушення карантинних обмежень, додав Кличко.

Нагадаємо, міська влада Києва не планує припиняти роботу ліфтів у житлових будинках столиці, аби цим зупинити розповсюдження коронавірусної інфекції.

Джерело: Віталій Кличко

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