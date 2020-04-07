МОЗ готує наказ щодо розгортання тимчасових госпіталів для хворих на Covid-19

МОЗ готує наказ щодо розгортання тимчасових госпіталів для розміщення хворих на коронавірус.

Про це під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він також додав, що такі госпіталі планують розгортати для тих, в кого буде легкий перебіг хвороби, однак хто не матиме можливості ізолюватись на добу.

Читайте: Коронавірус в Україні: усе, що треба знати, та останні новини

Ляшко зауважив, що в таких госпіталях медики зможуть якісніше наглядати за хворими, а в разі необхідності транспортувати людей до лікарень.

До речі, в Україні станом на 9:00 7 квітня зафіксовано 1 462 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу. З них 45 осіб померло, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.

Раніше Факти ICTV писали, що в Олександрівській лікарні Києва помер хворий на коронавірус, за життя якого лікарі боролися кілька тижнів.