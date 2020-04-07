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Факти / Україна

Ми на порозі піку коронавірусу, говорити про закінчення карантину рано – Степанов

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов записав відеозвернення щодо ситуації з поширенням коронавірусу в Україні.

Він закликав українців дотримуватися карантину і не виходити з дому без потреби.

– Говорити про завершення карантину зарано. Наразі ми перебуваємо на порозі піку коронавірусу в Україні. Тому закликаю вас ретельно дотримуватися необхідних правил і самоізоляції.

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Максим Степанов також зазначив, що наразі МОЗ займається забезпеченням лікарів засобами індивідуального захисту, ліками та обладнанням.

– Ми займаємося забезпеченням засобів індивідуального захисту, ліків та обладнання, щоб медики могли працювати у нормальних умовах. Потужна підтримка йде з боку бізнесу та волонтерів.

Нагадаємо, раніше заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, якщо люди  дотримуватимуться карантинних заходів, то карантин в Україні може закінчитися через два тижні.

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