На Донбасі бойовики обстріляли Мар’їнку і поранили жінку

Під час обстрілу на Донбасі, бойовики обстріляли околиці Мар’їнки, через що поранення отримала місцева мешканка.

– Внаслідок обстрілу з гранатомета місцева мешканка громадянка Г. отримала осколкове поранення в ногу. Жінку оперативно доставлено до міської лікарні міста Курахове та надано кваліфіковану медичну допомогу, – йдеться у повідомленні.

Потерпіла від госпіталізації відмовилася, стан її здоров’я задовільний.

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