На в’їздах до Львівської області встановлюють блокпости для вимірювання температури

У ніч на 9 квітня почнуть працювати КПП на в’їздах до Львівської області.

Про це на брифінгу заявив заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Тарас Грень.

За його словами, обласна комісія ТЕБ та НС погодила установку 14 стаціонарних і 5 мобільних блокпостів на всіх дорогах, які ведуть зі Львівської в сусідні області.

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Йдеться про Івано-Франківську, Волинську, Рівненську, Тернопільську та Закарпатську. Грень також уточнив, що всередині області такі КПП не функціонуватимуть.

На блок-постах працюватимуть співробітники поліції, Нацгвардії, медики і ГСЧС.

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