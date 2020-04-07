Новий корпус Охматдиту готовий, відкриємо 1 червня – Зеленський

Будівництво нового корпус дитячої лікарні Охматдит завершено, а його відкриття планується у День захисту дітей, 1 червня, повідомив президент Володимир Зеленський.

– Охматдит готовий! 1 квітня у новому корпусі закінчили основні будівельні роботи. Тепер справа за доставкою та підключенням медичного обладнання. Відкриття плануємо на 1 червня – до Дня захисту дітей, – наголосив глава держави.

За його словами, незважаючи на непростий час через епідемію коронавірусу, вдалося дотриматися встановлених термінів будівництва. Ми роками чекали на закінчення цього довгобуду.

– Нині як ніколи важливо мати такі сучасні лікарні, особливо коли йдеться про дітей, – підсумував він.

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Глава держави також показав результат роботи будівельників на відео.

Нагадаємо, в грудні 2019 року уряд підтримав ініціативу президента Володимира Зеленського і виділив на добудову Охматдиту ще 200 млн грн. Завершення робіт планувалося на перший квартал 2020 року.