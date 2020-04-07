Погода в Україні на сьогодні, 7 квітня 2020

На сході без опадів, температура вночі до -4°, вдень до +13°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Вночі температура до -2°, вдень до +18°.

На заході України сонячно. Температура вночі до -2°, вдень до +19°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вночі до +3°, вдень до +17°. У центрі без опадів, температура вночі до +1°, вдень до +18°.

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7 квітня в Києві без опадів, температура вдень до +17°.

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода влітку 2020 в Україні.