Смерть від коронавірусу у ЗСУ: померла співробітниця однієї з частин

Від Covid-19 вранці 6 квітня померла співробітниця однієї з частин ЗСУ в Івано-Франківській області. Діагноз підтвердили вже після смерті.
Жінка з 20 березня знаходилася на амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ, 27 березня стан погіршився, тому її госпіталізували до районної лікарні у місті Надвірна.
Через три дні хвору перевели до реанімації, проте врятувати її не вдалося – 6 квітня о 6.00 вона померла.
Читайте: Карантин в Україні: усе, що треба знати, та останні новини
За даними командування Медичних сил ЗСУ, станом на 7 квітня у Збройних силах зареєстровано чотири випадки захворювання на Covid-19, з яких один летальний.
Наразі на ізоляції та самоізоляції перебувають 87 військових.
В Україні загалом зафіксовано 1 462 випадки Covid-19 – 143 за добу. Від коронавірусу померли 45 осіб, 28 пацієнтів одужали.
Нагадаємо, у зв’язку з карантинними заходами з протидії Covid-19 тимчасово призупинили щорічні планові відпустки військовослужбовцям ЗСУ.