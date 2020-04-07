Списки киян з підозрою на коронавірус Кличко назвав фейком

Списки киян з підозрою на коронавірус, як нібито просочилися у мережу, несправжні.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час щоденного брифінгу.

Він зазначив, що інформація про киян, які перебувають у базі моніторингового центру, захищена та не потрапить у відкритий доступ.

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– Це щодо тих псевдо-списків, що сьогодні гуляють мережею, – наголосив Віталій Кличко.

Він також додав, що Моніторинговий центр у своїй роботі використовує досвід роботи подібних центрів у Сінгапурі та Сеулі.

Нагадаємо, в одному з Telegram-каналів опублікували нібито списки жителів столиці, які зверталися за допомогою до лікарів з симптомами коронавірусу. У документах оприлюднили адреси та інші особисті дані киян.