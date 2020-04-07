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Факти / Україна / Суспільство

У Броварах підтвердився новий випадок коронавірусу

У Київській області в місті Бровари підтвердили ще один випадок зараження коронавірусом.

Про це заявив мер міста Ігор Сапожко.

– За результатами ПЛР-дослідження підтвердився ще 1 випадок інфікування коронавірусом в Броварах у чоловіка, 1960 року народження, – повідомив Сапожко.

Також він додав, що наразі хворий перебуває вдома під наглядом лікаря і госпіталізації не потребує. Його стан здоров’я задовільний.

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Сапожко також підкреслив, що хворий проживає в приватному секторі. І вже за його місцем проживання провели дезінфекцію.

Раніше Факти ICTV писали, що медики в Києві отримали протималярійний препарат Плаквеніл для боротьби з коронавірусом.

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