У Чернівцях від Covid-19 помер чоловік, який займався самолікуванням

У Чернівецькій області помер чоловік, який намагався самостійно побороти коронавірус.

72-річний житель села Годилов Сторожинецького району тиждень лікувався вдома.

Буковинець потрапив до обласної клінічної лікарні у важкому стані. Його підключили до апарату штучної вентиляції легень, але було вже запізно. Смерть викликала спричинена коронавірусом важка пневмонія.

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У чоловіка Covid-19 діагностували ще 29 березня. Ситуацію ускладнило те, що буковинець також мав цукровий діабет.

Нагадаємо, через коронавірус Чернівецьку область повністю закрили на в’їзд та виїзд. Рішення ввести обмеження ухвалила Державна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій регіону.

Джерело: Чернівецька ОДА