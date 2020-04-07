У Дніпропетровській області зафіксували 15 нових випадків Covid-19

У Дніпропетровській області виявили 15 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, всі – у Першотравенську.

Про це повідомив голова Дніпропетровський облдержадміністрації Олександр Бондаренко.

– Нарощуємо темпи проведення тестів на коронавірусну інфекцію в області. Зокрема, обстежуємо людей, з якими контактували хворі на Covid-19, всіх пацієнтів із пневмонією.

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Загалом в області 41 лабораторно підтверджений випадок Covid-19.

Олександр Бондаренко також наголосив, що четверо мешканців області вже одужали від коронавірусу та виписані з лікарень.

Раніше Факти ICTV писали, що Дніпро закриває в’їзд транспорту з інших регіонів із 8 квітня.

Джерело: Дніпропетровська ОДА