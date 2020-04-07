У дитини Скороход виявили коронавірус – обох госпіталізували

Народний депутат Анна Скороход від 4 квітня перебуває в інфекційній лікарні разом зі своєю маленькою дитиною, у якої також виявили коронавірус.

– Повторний тест позитивний, хоча почуваю себе нормально, але позитивний не тільки у мене, а й у малюка… у нього самопочуття погане, швидка забрала до інфекційного відділення, – написала Скороход у Telegram і додала, що у зоні ризику через коронавірус усі люди – від немовлят до людей похилого віку.

Народна обраниця також повідомила, що через декілька днів після госпіталізації з дитиною знову стала почуватися гірше.

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– Також сьогодні зрозуміла, що все-таки не видужала, від перших симптомів сьогодні отримала усе по-новому, подивимося, як буде далі, – написала Скороход.



Нагадаємо, Скороход заявила про свій перший позитивний результат тесту на коронавірус 28 березня.