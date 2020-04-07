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Факти / Україна

У Києві ще 12 людей захворіли на коронавірус, загалом – 279

У Києві зафіксували 12 випадків коронавірусу за добу, загалом 279 людей захворіли. Одна людина померла від Covid-19.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час щоденного брифінгу.

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– Захворіли три жінки від 34 до 41 року, п’ятеро чоловіків від 31 до 67 років та четверо дітей від 3 до 15 років, – зазначив Кличко.

В Олександрівській лікарні помер 36-річний чоловік від коронавірусу, за життя якого лікарі боролися майже два тижні.

– Він був підключений до апарату ЕКМО – насичення крові киснем. Але у чоловіка були дуже вражені легені. Тому врятувати його не вдалося, – зазначив мер міста.

Раніше Факти ICTV писали, що станом на 9.00 7 квітня в Україні 1 462 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нових випадки.

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