У Києві встановлять камери, які виявлятимуть порушників самоізоляції

У рамках реалізації заходів з протидії поширенню коронавірусу Київ закупив 400 відеокамер, які вимірюватимуть температуру тіла та розпізнаватимуть обличчя.

Вартість придбаних камер термального скринінгу становить 65 млн грн. Відеокамери встановлять на столичних вулицях впродовж 17−25 квітня.

Дані з камер будуть надходити до Нацполіції, Муніципальної варти та ДСНС, а також збиратимуть статистичну інформацію для департаменту охорони здоров‘я КМДА.

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Це дозволить оперативно визначати людей з підвищеною температурою у супермаркетах, аптеках та інших місцях масового відвідування.

А завдяки функції розпізнавання обличчя правоохоронці матимуть змогу фіксувати порушення режиму самоізоляції.

Нагадаємо, 6 квітня в Києві поліцейські затримали чоловіка, який всупереч правилам карантину, намагався потрапити на спортивний майданчик в Гідропарку. Коли поліцейські його не пропустили, він почав конфліктувати з ними.

Порушник вирішив переплисти річку і таким чином дістатися до спортмайданчика. Чоловіка одразу затримали поліцейські.

Джерело: Слідство.інфо