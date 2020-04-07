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Факти / Україна

У Рівному зафіксували першу смерть від коронавірусу

В інфекційному відділенні центральної міської лікарні Рівного померла жінка, інфікована коронавірусом.

Жінка працювала у дитячій обласній бібліотеці, вона стала першою в Рівному у кого лабораторно підтвердили Covid-19. В останні дні жінка перебувала у важкому стані.

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Діагноз жінці поставили 29 березня. Відтоді вона перебувала в лікарні.

Раніше Факти ICTV писали, що в Олександрівській лікарні Києва помер хворий на коронавірус, за життя якого лікарі боролися кілька тижнів.

Джерело: 7 днів

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