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Факти / Україна

В Україні планують відкрити мобільні пункти тестування на коронавірус

Україна планує запустити роботу мобільних бригад забору матеріалу для тестування на коронавірус і мобільних пунктів тестування.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі Свободи слова на ICTV.

– У нас також будуть місця для мобільного тестування, куди можна приїхати на автомобілі, здати тести і протягом 30 хвилин отримати результат, – сказав він.

За словами Ляшка, такі пункти створюватимуться в другу чергу тестування, “коли першу завантажать на 30 тис. досліджень”.

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– Україна готова проводити 30 тис. тестувань на тиждень, в подальшому є стратегія розвитку тестувань, яка дозволить проводити 80 тис. тестувань на тиждень, – сказав заступник міністра охорони здоров’я і додав, що нині в Україні проводиться близько 1 тис. тестів на день.

До слова, МОЗ запустить телефонну гарячу лінію, куди можна звертатися у разі відмови пройти тестування на коронавірус.

Фото: Dreamstime

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