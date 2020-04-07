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Факти / Україна

В Україні зафіксували 1 462 випадки коронавірусу

Коронавірус в Україні зафіксовано у 1462 осіб.

Про це свідчать дані МОЗ.

– Станом на 9.00 7 квітня в Україні 1 462 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нових випадки.

Серед летальних випадків на минулу добу – 7 осіб старше 60 років та які мали супутні захворювання.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 77 випадків;
  • Волинська область — 34 випадки;
  • Дніпропетровська область — 15 випадків;
  • Донецька область — 10 випадків;
  • Житомирська область — 11 випадків;
  • Закарпатська область — 38 випадків;
  • Запорізька область — 41 випадок;
  • Івано-Франківська область — 160 випадків;
  • Кіровоградська область — 53 випадки;
  • м. Київ — 253 випадки;
  • Київська область — 97 випадків;
  • Львівська область — 29 випадків;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Одеська область — 30 випадків;
  • Полтавська область — 12 випадків;
  • Рівненська область — 40 випадків;
  • Сумська область — 51 випадок;
  • Тернопільська область — 168 випадків;
  • Харківська область — 1 випадок;
  • Херсонська область — 13 випадків;
  • Хмельницька область — 10 випадків;
  • Чернівецька область — 247 випадків;
  • Черкаська область — 62 випадки;
  • Чернігівська область — 7 випадків.

Читайте: Карантин в Україні: усе, що треба знати, та останні новини

Нагадаємо, в Україні посилили карантин. З 6 квітня не можна перебувати в громадських місцях без масок або респіраторів, відвідувати спортивні та дитячі майданчики, самовільно припиняти обсервацію.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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