Коронавірус в Україні зафіксовано у 1462 осіб.
Про це свідчать дані МОЗ.
– Станом на 9.00 7 квітня в Україні 1 462 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нових випадки.
Серед летальних випадків на минулу добу – 7 осіб старше 60 років та які мали супутні захворювання.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 77 випадків;
- Волинська область — 34 випадки;
- Дніпропетровська область — 15 випадків;
- Донецька область — 10 випадків;
- Житомирська область — 11 випадків;
- Закарпатська область — 38 випадків;
- Запорізька область — 41 випадок;
- Івано-Франківська область — 160 випадків;
- Кіровоградська область — 53 випадки;
- м. Київ — 253 випадки;
- Київська область — 97 випадків;
- Львівська область — 29 випадків;
- Луганська область — 3 випадки;
- Одеська область — 30 випадків;
- Полтавська область — 12 випадків;
- Рівненська область — 40 випадків;
- Сумська область — 51 випадок;
- Тернопільська область — 168 випадків;
- Харківська область — 1 випадок;
- Херсонська область — 13 випадків;
- Хмельницька область — 10 випадків;
- Чернівецька область — 247 випадків;
- Черкаська область — 62 випадки;
- Чернігівська область — 7 випадків.
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Нагадаємо, в Україні посилили карантин. З 6 квітня не можна перебувати в громадських місцях без масок або респіраторів, відвідувати спортивні та дитячі майданчики, самовільно припиняти обсервацію.