Коронавірус в Україні зафіксовано у 1462 осіб.

Про це свідчать дані МОЗ.

– Станом на 9.00 7 квітня в Україні 1 462 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нових випадки.

Серед летальних випадків на минулу добу – 7 осіб старше 60 років та які мали супутні захворювання.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 77 випадків;

Волинська область — 34 випадки;

Дніпропетровська область — 15 випадків;

Донецька область — 10 випадків;

Житомирська область — 11 випадків;

Закарпатська область — 38 випадків;

Запорізька область — 41 випадок;

Івано-Франківська область — 160 випадків;

Кіровоградська область — 53 випадки;

м. Київ — 253 випадки;

Київська область — 97 випадків;

Львівська область — 29 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Одеська область — 30 випадків;

Полтавська область — 12 випадків;

Рівненська область — 40 випадків;

Сумська область — 51 випадок;

Тернопільська область — 168 випадків;

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 13 випадків;

Хмельницька область — 10 випадків;

Чернівецька область — 247 випадків;

Черкаська область — 62 випадки;

Чернігівська область — 7 випадків.

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Нагадаємо, в Україні посилили карантин. З 6 квітня не можна перебувати в громадських місцях без масок або респіраторів, відвідувати спортивні та дитячі майданчики, самовільно припиняти обсервацію.