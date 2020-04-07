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Факти / Україна / Суспільство

В Ужгороді Covid-19 підтвердили у лікаря і медсестри

В Ужгороді у лікаря та медичної сестри пульмонологічного відділення міської центральної клінічної лікарні тестування підтвердило коронавірус.

Напередодні взірці біоматеріалів для ПЛР-дослідження взяли у 17 медичних працівників, які до цього активно контактували із хворими на COVID-19 місцевими жителями.

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За даними управління охорони здоров’я міської ради, позитивний результат підтвердився у двох працівників медичної сфери.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Ужгороді коронавірусом інфікована ціла родина священника. Хворий разом з батьком перебувають у лікарні, а його жінка та мала дитина лікуються вдома.

Джерело: Ужгородська міська рада

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