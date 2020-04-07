Від 3 до 15 років: у Києві за добу на Covid-19 захворіли четверо дітей

У Києві за останню добу зафіксували коронавірус у чотирьох дітей від 3 до 15 років.

Про це заявив мер міста Віталій Кличко під час щоденного брифінгу.

– Захворіли дві 3-річні дівчинки та двоє хлопчаків 6 та 15 років, – заявив Кличко.

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Загалом у столиці за останню добу зафіксували 12 випадків коронавірусу, одна людина померла.

Раніше Факти ICTV писали, що станом на 9.00 7 квітня в Україні 1 462 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нових випадки.