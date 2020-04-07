За два дні витратив 20 тис. грн: скільки коштує лікування Covid-19 в Україні

Скільки коштуватиме лікування Covid-19 в Україні – питання відкрите. Одесит Шахін Асадов, який опинився у лікарні через коронавірус, розповів, що за два дні в стаціонарі його родина витратила понад 20 тис. грн. Купували не тільки дорогі препарати, а й захист для медиків, розповів чоловік.

Вадиму із Житомира пощастило більше, у нього коронавірус не викликав пневмонію, але лікування також не було безкоштовним.

– За експрес-тест з мене хотіли взяти 500 грн і 25 грн благодійного внеску. Під час госпіталізації мені виписали рецепт на ліки. Вони мені обійшлися в 388 гривень. Загалом на лікування я витратив 1 400 гривень, – розповів він.

Медики пояснюють, що ліки з переліку безкоштовних пацієнтам видають одразу. Але є і специфічні антибіотики, якими лікують коронавірус. А ще – супутні медичні матеріали: їх у деяких лікарнях не вистачає.

– Це ліки, це крапельниці, розчини. Це прилади для проведення крапельних втручань. Це інтубаційні трубки, дренажі. Це буде недешево. Боюся помилитися – це до тисячі гривень на день, – порахував заступник керівника Всеукраїнського лікарського товариства Костянтин Надутий.

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Найдорожче обійдеться апарат ЕКМО. Це так звана штучна легеня для найтяжчих пацієнтів. Таких апаратів на всю країну лише 15. До них, наприклад, підключають хворих у столичній Олександрівській лікарні. Але ці колосальні витрати держава бере на себе.

Детальніше про те, скільки коштує лікування Covid-19, дивіться у сюжеті Надзвичайних новин:

До слова, Факти ICTV писали, чи приймають приватні лікарні хворих на Covid-19 і у скільки обходиться лікування.