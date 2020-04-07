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Факти / Україна

За його життя боролися кілька тижнів: у Києві помер пацієнт з Covid-19

В Олександрівській лікарні Києва помер хворий на коронавірус, за життя якого лікарі боролися кілька тижнів.

– Пацієнт перебував у важкому стані протягом всього курсу лікування, з прогресуючим погіршенням. Він був підключений до апаратів штучної вентиляції легенів та екстракорпоральної мембранної оксигенації, проте це не врятувало йому життя, – розповіла головний лікар лікарні Людмила Антоненко.

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За її словами, станом на 6 квітня в лікарні знаходиться 65 пацієнтів в інфекційних відділеннях, з них 43 – з підтвердженим коронавірусом, 20 – з підозрою, 4 – в реанімації, 1 – на ЕКМО.

Раніше Факти ICTV писали, що станом на 7 квітня у світі коронавірусом інфіковано 1 347 676 осіб. З них одужали 277 331 особа, а 74 744 пацієнта померли.

В Україні за станом ранок 7 квітня зафіксували 1 319 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. Померли від коронавірусу 38 осіб і 28 – вже одужали.

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