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Факти / Україна

Жодного випадку Covid-19 на Миколаївщині: Зеленський відправив перевірку з МОЗ

У Миколаївську область направлять перевірку з МОЗ, щоб перевірити правильність тестів на коронавірус.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час наради з головами ОДА.

– Глава Миколаївської ОГА повідомив, що зараз в обласній інфекційній лікарні знаходиться дев’ять пацієнтів з підозрою на коронавірус. Але поки жоден тест не показав позитивного результату. Учасники наради вирішили направити на Миколаївську перевірку з Міністерства охорони здоров’я, щоб переконатися в правильності проведення тестів, – говориться в повідомленні.

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Нагадаємо, станом на 7 квітня в Україні зафіксували 1 462 випадки коронавірусу, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. Covid-19 підтверджений у всіх областях країни, окрім Миколаївської.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс Президента

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