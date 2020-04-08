PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

13 років за держзраду: суд виніс вирок полковнику ЗСУ Без’язикову

Полковник Збройних сил України Іван Без’язиков проведе 13 років у в’язниці з позбавленням військового звання за державну зраду та участь у терористичній організації.

Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва.

У суді було доведено, що Без’язиков, який з 2014 до 2016 року перебував у полоні бойовиків “ДНР”, вступив до складу розвідувального підрозділу бойовиків, який контролювався посадовими особами ВС РФ, ФСБ РФ і представниками влади країни-окупанта, повідомляє Медійна ініціатива за права людей.

Читайте: Зберігав наркотичні речовини: у Києві затримали офіцера ЗСУ

Без’язиков навмисне збирав розвідувальну інформацію про пересування сил і засобів ЗСУ, брав участь у допитах полонених українських військовослужбовців і виконував ще низку злочинних функцій.

Нагадаємо, судовий процес над Без’язиковим тривав із серпня 2017 року. СБУ раніше публікувала аудіозаписи, на яких Без’язиков отримує інформацію про пересування ЗСУ в районі Андріївки.

Фото: Медійна ініціатива за права людей

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка