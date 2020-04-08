13 років за держзраду: суд виніс вирок полковнику ЗСУ Без’язикову

Полковник Збройних сил України Іван Без’язиков проведе 13 років у в’язниці з позбавленням військового звання за державну зраду та участь у терористичній організації.

Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва.

У суді було доведено, що Без’язиков, який з 2014 до 2016 року перебував у полоні бойовиків “ДНР”, вступив до складу розвідувального підрозділу бойовиків, який контролювався посадовими особами ВС РФ, ФСБ РФ і представниками влади країни-окупанта, повідомляє Медійна ініціатива за права людей.

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Без’язиков навмисне збирав розвідувальну інформацію про пересування сил і засобів ЗСУ, брав участь у допитах полонених українських військовослужбовців і виконував ще низку злочинних функцій.

Нагадаємо, судовий процес над Без’язиковим тривав із серпня 2017 року. СБУ раніше публікувала аудіозаписи, на яких Без’язиков отримує інформацію про пересування ЗСУ в районі Андріївки.

Фото: Медійна ініціатива за права людей