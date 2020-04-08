Великдень у 2020 році припадає на 19 квітня.

Цим святом закінчується Великий Піст, який триває 48 днів. Великдень символізує воскресіння Ісуса Христа, який загинув, аби врятувати людство від великих бід.

Великдень є так званим перехідним святом, а тому й відзначають його щороку в інший день, проте тільки в межах з 4 квітня до 8 травня.

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Від того, коли відзначатиметься Великдень також залежать такі церковні свята, як Вознесіння Христове і Трійця.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на час карантину в Україні заборонив усі масові святкування.

Також заборонені масові святкування Великодня, який цього року відзначається 19 квітня (православний) і 12 квітня (католицький).

У Православній церкві України збирають Священний синод 13 квітня, аби обрати формат святкування Великодня в умовах карантину.

А Українська греко-католицька церква дала низку рекомендацій щодо того, як проводити служу під час Страсного тижня та Великодня.