Коли завершиться карантин через коронавірус – відповідь МОЗ

Рішення про скасування режиму обмежувальних заходів через коронавірус Кабінет міністрів ухвалюватиме ближче до завершення встановлених термінів карантину.

Про це під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Ми тільки на третьому дні посилених карантинних заходів. Тому питання завершення карантину ми коментуватимемо не раніше, ніж за 10 днів, – сказав він.

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Для ухвалення рішення про завершення карантину Міністерство охорони здоров’я досліджує епідеміологічну ситуацію в нашій країні, порівнює усі сценарії, які відбуваються у країнах ЄС та у країнах сусідах, які пізніше за Україну ввели превентивні заходи, пояснив Ляшко.