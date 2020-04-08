Контактував з хворим: у ЗСУ виявили ще один випадок коронавірусу

Станом на 07.00 8 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 5 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19, з них 1 летальний.

Про це повідомили у Командуванні медичних сил ЗСУ.

Також на ізоляції перебувають 118 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 19 осіб.

– Новий випадок захворювання підтверджено у військовослужбовця Київського гарнізону, що з 03.04 перебував на самоізоляції у зв’язку із контактом з хворою особою.

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Наразі стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Він проходить лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.

Особи що контактували з військовим перебувають на самоізоляції.

Нагадаємо, усього в Україні зафіксовано 1 668 випадків коронавірусу, з яких 52 – летальні. Вилікувалось 35 пацієнтів.