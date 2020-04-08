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Факти / Україна

Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 8 квітня

Станом на ранок 8 квітня у світі на коронавірус інфіковано 1 430 453 особи. З них одужали 301 385 осіб, а 82 133 пацієнти померли.

США перебувають на першому місці серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 399 081 хворий.

На другому місці зараз Іспанія, де на коронавірус заразилися 141 942 особи, померло – 14 045.

Читайте: У МОЗ назвали умову, коли можна буде пом’якшувати карантин в Україні

Італія опустилася на третю сходинку. Там 135 586 хворих, з них 17 127 померли та 24 392 одужали.

Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

  • Німеччина – 107 663;
  • Франція – 110 070;
  • Велика Британія – 55 949;
  • Бельгія – 22 194;
  • Швейцарія – 22 253;
  • Нідерланди – 19 709;
  • Австрія – 12 639;
  • Португалія – ​​12 464;
  • Норвегія – 6 086;
  • Швеція – 7 693;
  • Польща – 4 848.

В Україні за станом ранок 8 квітня зафіксували 1 462 лабораторно підтверджених випадки Covid-19. Померли від коронавірусу 45 осіб і 28 – вже одужали.

Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

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