Станом на ранок 8 квітня у світі на коронавірус інфіковано 1 430 453 особи. З них одужали 301 385 осіб, а 82 133 пацієнти померли.

США перебувають на першому місці серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 399 081 хворий.

На другому місці зараз Іспанія, де на коронавірус заразилися 141 942 особи, померло – 14 045.

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Італія опустилася на третю сходинку. Там 135 586 хворих, з них 17 127 померли та 24 392 одужали.

Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

Німеччина – 107 663;

Франція – 110 070;

Велика Британія – 55 949;

Бельгія – 22 194;

Швейцарія – 22 253;

Нідерланди – 19 709;

Австрія – 12 639;

Португалія – ​​12 464;

Норвегія – 6 086;

Швеція – 7 693;

Польща – 4 848.

В Україні за станом ранок 8 квітня зафіксували 1 462 лабораторно підтверджених випадки Covid-19. Померли від коронавірусу 45 осіб і 28 – вже одужали.

Нагадаємо, до 24 квітня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.