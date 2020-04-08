Національний банк України на 8 квітня встановив офіційний курс долара на рівні 27,09 грн, що на 13,7 копійок вище порівняно з попереднім банківським днем.
Курс євро Нацбанк встановив на рівні 29,56 грн. Це на 18 копійок менше, порівняно з попереднім днем.
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Курс валют в Україні від НБУ на 08.04:
- 1 долар США – 27,09 грн;
- 1 євро – 29,56 грн;
- 1 польський злотий – 6,43;
- 10 російських рублів – 3,56 грн.
До слова, раніше Кабмін погіршив макропрогноз на 2020 рік. За його прогнозами, середньорічний курс гривні коливатиметься на рівні 29,5 грн/$1.