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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс валют: гривня зміцнилася до долара

Національний банк України на 8 квітня встановив офіційний курс долара на рівні 27,09 грн, що на 13,7 копійок вище порівняно з попереднім банківським днем.

Курс євро Нацбанк встановив на рівні 29,56 грн. Це на 18 копійок менше, порівняно з попереднім днем.

Читайте: Як коронавірус вплине на курс валют в Україні

Курс валют в Україні від НБУ на 08.04:

  • 1 долар США – 27,09 грн;
  • 1 євро – 29,56 грн;
  • 1 польський злотий – 6,43;
  • 10 російських рублів – 3,56 грн.

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