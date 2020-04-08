Київські лікарі використовують можливості телемедицини під час карантину

В Україні все більше використовуються онлайн-консультації для проведення дистанційного прийому пацієнтів. Це особливо актуально під час карантину та є одним з кроків, який дозволяє запобігти поширенню Covid-19 та ГРВІ в Україні. Днями до телемедичного простору через платформу Telemed24 приєдналися лікарі та пацієнти декількох київських лікарень. Лише за минулий тиждень було проведено понад 200 дистанційних консультацій.

Онлайн-прийом значно підвищує рівень безпечності для пацієнтів та лікарів в умовах пандемії. Зменшується кількість виходів за межі своєї оселі та рівень вірогідності інфікування як лікаря, так і пацієнта. Звичайно, це спрощує роботу для мене, я можу оглядати та писати в електронній картці одночасно, і пацієнт на безпечній відстані, – коментує можливості телемедицини Ксенія Стус – лікарка загальної практики сімейної медицини ЦПМСД №1 Дніпровського району м. Києва.

Відповідно до рекомендацій МОЗ, під час пандемії Covid-19 у разі виникнення перших симптомів захворювання пацієнт має звернутися до сімейного лікаря. Сучасні технології дозволяють запобігти зайвим контактам потенційно хворих людей з навколишніми. З використанням мобільного додатка Medcard24 пацієнт може обрати лікаря з будь-якого медичного закладу, адже там відображаються фахівці, які є в електронній системі охорони здоров’я України eHealth.

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Онлайн-консультації через Телемедичну платформу Telemed24 дозволяють:

зробити онлайн-запис на консультацію (навіть на телефонний дзвінок) на конкретний час;

провести відеочат з пацієнтом, зробити призначення на лікування, виписати електронний рецепт та направлення на діагностику;

налаштувати календар спостереження за показниками здоров’я пацієнта, якщо він на самоізоляції та потребує постійного моніторингу;

дистанційно заключити декларацію з пацієнтом.

Telemed24 – це телемедичний онлайн-сервіс Регіональної медичної інформаційної системи Медстар, яка перша в Україні отримала сертифікат відповідності КСЗІ та дозволяє проводити захищені онлайн-консультації в форматі лікар-пацієнт. Це означає, що персональні дані пацієнта зберігаються в безпеці та не будуть розголошені.

Нагадаємо, раніше ми писали, що медики, які залучені до боротьби проти коронавірусної інфекції, отримають доплати на рівні 300%. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.