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Факти / Україна

Лікарні Києва працюють у штатному режимі, скасували лише планові операції – Кличко

Усі лікарні та поліклініки столиці працюють в штатному режимі і отримують фінансування, ліки та все необхідне, щоб надавати медичні послуги киянам.

Про це заявив Віталій Кличко під час брифінгу.

– Головну увагу ми сьогодні приділяємо боротьбі з поширенням коронавірусу. Дотримуючись рекомендацій і ВООЗ, і МОЗ України, ми рекомендували лікарням скасувати планові операції.

Сьогодні операційні втручання роблять лише в екстрених випадках, – зазначив Віталій Кличко.

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Також мер Києва додав, що місту зараз вистачає лікарів, зокрема й інфекціоністів.

Нагадаємо, станом на 12.00 8 квітня у Києві зафіксували 294 випадки коронавірусу, з яких 15 – медики.

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