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Факти / Україна / Суспільство

На Буковині троє священиків заразилися коронавірусом

У Чернівецькій області 7 квітня було зафіксовано 25 нових випадків зараження коронавірусом, серед них троє священнослужителів.

Про це повідоив глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

– На превеликий жаль, отримали також сьогодні підтвердження про те, що серед нововиявлених інфікованих наших земляків є також троє священнослужителів. Бажаємо якнайшвидшого одужання, – наголосив чиновник.

За його словами, загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку вже становить 273 особи, з яких 16 осіб одужали.

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Нагадаємо, про випадок інфікування коронавірусом родини ужгородського священика стало відомо у неділю, 5 квітня.

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